Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Sell

seit: 08.05.2023

Kursziel: EUR 1,39 (bislang EUR 1,17)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Für acardo einen hohen Preis bezahlt



Mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und der Eckdaten zum ersten Quartal 2023 hat sich die Intransparenz über die acardo-Übernahme und deren Folgekosten für die Vectron-Aktionäre etwas gelichtet. Ein Multiple-Vergleich mit Private-Equity-Transaktionen zeigt, dass unter Verwendung des EV-Umsatz-Multiples und bei Zugrundelegung der Mittelwerte der EV-EBIT(DA)-Multiples die acardo-Übernahme aus unserer Sicht keinen wertsteigernden Beitrag leisten wird. Dies gilt nach unserer Einschätzung umso mehr, als dass acardo nach eigenen Angaben von wenigen Großkunden abhängig ist; hier könnte die Transparenz eines börsennotierten Unternehmens mittelfristig belastend sein. Dabei haben wir die in der Regel erheblichen Post-Merger-Integrationskosten unberücksichtigt gelassen. Nach Arrondierung unserer Ergebnisschätzungen passen wir unser Kursziel leicht auf EUR 1,39 von EUR 1,17 je Aktie an. Angesichts eines von uns erwarteten Kursrückgangs von bis zu 65,7% bestätigen wir unser Sell-Rating für die Aktien der Vectron Systems AG.



Mit Erlösen von EUR 8,8 Mio. (Vorjahr: EUR 6,6 Mio., +33,3%) und einem EBITDA von EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.) waren die veröffentlichten Eckdaten zum ersten Quartal 2023 auch inklusive der beiden, zu Jahresbeginn übernommenen Gesellschaften acardo group und acardo aviation aus unserer Sicht eine Enttäuschung. Und das, obwohl im Geschäftsbericht 2022 bereits darauf verwiesen wurde, dass das bisherige Kerngeschäft von Vectron (1) nun zum überwiegenden Teil als "schwer planbar" bzw. "volatil" eingestuft werde, dieses (2) zu restrukturieren sei und (3) deshalb für dieses auf Gesamtjahressicht 2023e ein Verlust in Höhe von EUR -0,8 Mio. anfallen dürfte. Gegenüber den bisherigen Verlautbarungen, in denen optimistisch von einer "Erwartungshaltung der Kunden nach modernster technischer Ausstattung" gesprochen wurde, die Vectron "kontinuierlich leisten" wolle, ist das nichts weniger als eine 180-Grad-Wende, entspricht letztlich aber genau unseren, schon seit längerem geäußerten Vermutungen.

Während im bisherigen Kerngeschäft ein Verlust in Höhe von EUR -0,2 Mio. (EBITDA Q1/2023) erwirtschaftet wurde, konnten die beiden jüngst übernommenen acardo-Gesellschaften einen positiven EBITDA-Beitrag von EUR 0,7 Mio. (Q1/2023) leisten. Da für acardo auf Jahressicht 2023e ein EBITDA in Höhe von EUR 2,8 Mio. avisiert wurde, liegt dieses Ergebnis im Rahmen der Erwartungen.



Die Guidance, wonach auf Gesamtjahressicht 2023e ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 1,3 und 2,2 Mio. erzielt werden soll, wurde mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt.



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49(89)74443558/ +49(152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die Vectron Systems Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,93 % und einem Kurs von 3,93EUR gehandelt.