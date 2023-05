Aus technischer Sicht und aus der erfolgreichen Auflösung der inversen SKS-Formation ausgehend von 18,07 Euro wurde das Aufwärtspotenzial in der Traton-Aktie noch lange nicht ausgeschöpft, übergeordnet sind Gewinne an 23,50 und darüber sogar 24,10 Euro weiterhin möglich. Kurzzeitig sollten sich Investoren jedoch auf einen erhöhten Konsolidierungsbedarf einstellen, sobald Traton unter das Niveau von 19,50 Euro abrutscht. In diesem Szenario wären dann Rücksetzer zurück auf die Nackenlinie um 18,07 Euro sehr wahrscheinlich, anschließend würde sich bei entsprechender Stabilisierung ein Long-Investment mit den übergeordneten Zielen anbieten. Ein direkter Kursanstieg über die bisherigen Jahreshochs könnte dagegen unmittelbares Aufwärtspotenzial an 22,20 Euro freisetzen.

Traton SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: