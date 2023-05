BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 2,40 auf 2,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wichtige Themen für die Anleger dürften nun sein, warum die Fluggesellschaft anders als die Konkurrenz keinen Ausblick gegeben habe, sowie die Aussichten für das Sommergeschäft, die Reparatur der Bilanz und mögliche Zukäufe, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Bereits am Freitag hatte er Air France-KLM in einer ersten Reaktion auf die Zahlen einen weitgehend erwartungsgemäßen operativen Verlust attestiert./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 19:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1,483EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,50

Kursziel alt: 2,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m