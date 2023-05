Freigabe (ots) - Unter dem Motto "Mit KOSTAL ist einfach mehr für Sie drin"

erwarten Fachbesucher am Stand B3.130 der diesjährigen Intersolar vom 14. bis

16. Juni in München spannende Messepremieren, innovative Produkt-Highlights und

interessante Partnerlösungen. Ob für Privatanwendungen oder für das Gewerbe,

KOSTAL hat stets die passenden Lösungen für das Erzeugen, Speichern und Managen

von solarer Energie.



Die Nachfrage nach Photovoltaik-Komponenten und sektorengekoppelten Produkten

ist groß. KOSTAL begegnet dem wachsenden Bedarf in diesem Jahr mit dem

fortlaufenden Ausbau seiner Produktionskapazitäten, der Erweiterung seines

Produktportfolios sowie einer verbesserten Verfügbarkeit von bestehenden

Produkten und einer Vielzahl an Partneranwendungen.





Händler, Installateure und Kunden profitieren zudem durch die einfacheInstallation und Inbetriebnahme, flexible Erweiterungen im Leistungs- undFunktionsumfang sowie die verbesserte Steuerung und Kommunikation der KOSTALProdukte.Alle Premieren und Highlights im Überblick- Hybrid-Wechselrichter PLENTICORE plus G2 mit neuen digitalenAusstattungsmerkmalen und einer einfacheren Inbetriebnahme- KOSTAL Smart Energy Meter mit AutoUpdate - jetzt noch komfortabler in derAnwendung- Wallbox ENECTOR - einfache Steuerung über die KOSTAL Solar App- PREMIERE des PIKO CI 100 - Portfolio-Erweiterung bei denGewerbewechselrichtern- PREMIERE von weiteren Speicherpartnern für mehr Flexibilität und höhereVerfügbarkeit- PREMIERE des PLENTICORE G3 mit Ersatzstrom und einer höheren Hybrid-Leistungbis 20 kW- KOSTAL Solar Terminal - einfacher und gebündelter Zugriff auf zentraleAnwendungenThomas Vogel, Leiter der Abteilung Produktmanagement, blickt mit Freude auf diekommende Intersolar: "Wir sehen eine zunehmende Stabilisierung in denLieferketten. Die beiden jüngst in das Programm eingeführten KOSTAL Energy Meterkommen dem starken Bedarf an Energiezählern entgegen. Zudem können wir mitunserer neuen KOSTAL Wallbox ENECTOR die Nachfrage nach intelligentenLadelösungen bedienen. Mit dem Ausbau unserer Produktionskapazitäten bleiben wirein zuverlässiger Partner unserer Händler und Kunden."Highlight: PLENTICORE plus in der zweiten GenerationDie zweite Generation des Hybrid-Wechselrichters PLENTICORE plus stützt sich aufdie mit dem Original gewonnenen Erfahrungen sowie auf bewährte Leistungen."Einer unserer Leitgedanken bei der Entwicklung war es, den Installateuren dieArbeit so einfach wie möglich zu machen. Hierbei hat KOSTAL immer auf dieWünsche seiner Kunden reagiert", so Thomas Vogel. "Mit der zweiten Generationhaben wir erneut deutlich in unseren Hybrid-Wechselrichter investiert - für mehr