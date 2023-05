Ericsson als Vodafones Technologiepartner auf dem OMR-Festival 2023 / Neue TV-Angebote, neue 5G-Technik und eine die Luft reinigende Wandfarbe (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Internet der Dinge: Passgenaue Anwendungen für das digitale Zeitalter - sicher

und nachhaltig

- Virtual Reality: 5G Campus-Netz mit mmWave-Antenne erstmals im Einsatz

- Entertainment: Breitband und TV kombinieren und ein Jahr GigaTV kostenlos

nutzen

- Nachhaltigkeit: Grüne Wandfarbe und echte Algen sorgen für saubere Luft



Morgen beginnt in Hamburg das zweitägige OMR-Festival für die Digital- und

Marketingszene. Als exklusiver Content-Partner dreht sich bei Vodafone in Halle

B5 (Red Stage) alles um die großen Trendthemen der Digitalisierung. Im Fokus

stehen vor allem Entertainment- und Konnektivitätslösungen, aber auch die Themen

Cyber Security und Nachhaltigkeit. Erstmals setzt Vodafone auch ein 5G-basiertes

"Mobile Private Network" (Campus-Netz) ein, das mit einer speziellen

mmWave-Antenne Bandbreiten von bis zu vier Gigabit pro Sekunde bereitstellt.

Zudem startet das Unternehmen ein neues TV-Angebot: Wer im Aktionszeitraum

Kabel-Internet und Kabel-Fernsehen kombiniert, erhält in den ersten 12 Monaten

der Vertragslaufzeit das TV-Paket gratis.





Auf der OMR präsentiert Vodafone mehrere Themenwelten. Im Bereich "Together MoreConnected" können Besucher unter anderem verschiedenste VR- und AR-Anwendungenerleben. Für deren Anbindung ans Internet sorgt ein 5G-basiertes "Mobile PrivateNetwork" (Campus-Netz), das durch die "Red Box" auf dem Festivalgeländebereitgestellt wird. Die Besonderheit: Für die Mobilfunkanbindung nutzt Vodafoneerstmals in einem Innenraum eine mmWave-Antenne, die innerhalb des Campus-NetzesDatenraten von bis zu vier Gbit/s ermöglicht. Vorteil desMillimeterwellenspektrums sind die sehr hohen Bandbreiten und die darausresultierend sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Die mmWave-Antenne nutztdas Band B258 (26,7 bis 27,5 GHz) mit einer Bandbreite von 800 MHz. Die Technikdahinter stammt von Ericsson. Die VR-Anwendungen laufen nicht auf den Headsets,sondern auf speziellen Servern in der Redbox ("Mobile Edge Computing") undwerden in Echtzeit mit bis zu 200 Mbit/s gestreamt. Eine der Anwendungen istbeispielsweise ein mittels AR visualisierter Avatar, der mit Chat GPT verbundenist und der künstlichen Intelligenz ein "Gesicht" gibt.Besondere Wandfarbe und echte Algen sorgen für saubere LuftIm Bereich "Together more connected" stellt ein 5G Roboter für den Energiekickzwischendurch eine "bunte Tüte" zusammen. In einem eigens für die OMRprogrammierten Security Game kann man beim Naschen der Süßigkeiten im Bereich"Together more secure" das eigene Wissen rund um Identitäts-Klau spielerischerweitern und erfahren, worauf es bei Cyber-Sicherheit ankommt. Im Bereich