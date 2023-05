Paydora Finance Neues Finanztechnologie-Unternehmen der Dock Financial-Gruppe launcht White-Label-Banking-Plattform

München (ots) - So einfach wie noch nie B2C- oder B2B-Nutzern gebrandete Konten,

Bezahlkarten von Mastercard und weitere Funktionen zur Verfügung stellen



Claudio Wilhelmer (ehem. NumberX, Revolut), Matthias Seiderer (ehem. NumberX,

Anyline) und Christofer Trowe (ehem. PPRO, Payback) präsentieren gemeinsam mit

Marko Wenthin (Dock, ehem. Solaris, Penta, Sofort) ihr neues

Finanztechnologie-Unternehmen Paydora Finance (http://www.paydora.finance/) :

Die gemeinsame Beteiligung von Wenthins Banking-as-a-Service-Spezialisten Dock

Financial (https://dock.financial/de/) und den drei Gründern ermöglicht

europäischen Unternehmen und Organisationen, auf Basis der

White-Label-Banking-Plattform von Paydora eigene Embedded-Finance-Lösungen

anzubieten. Kunden können damit so einfach wie noch nie ihren B2C- oder

B2B-Nutzern für spezifische Anwendungsfälle gebrandete Konten, Bezahlkarten von

Mastercard und weitere Funktionen zur Verfügung stellen - ohne eigene

Entwicklungsaufwände. Dadurch lässt sich vor allem die Kundenbindung erhöhen und

rasch weiteres Umsatzpotenzial erschließen.