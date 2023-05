Trotz Burger-Boom Patrick Junge warnt Politik vor Gastro-Krise / Höhere Mehrwertsteuer wird Pleitewelle bringen (FOTO)

Lübeck (ots) - Seine Restaurants boomen, gerade hat Patrick Junge die 50.

Burgergrill & Bar in seiner Heimatstadt Lübeck eröffnet. Für den Unternehmer ist

das kein Grund für blinden Optimismus: Er sieht eine neue Pleitewelle auf die

Gastronomiebranche zurollen. Mit der geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer zum

Jahreswechsel werde das Restaurantsterben wieder Fahrt aufnehmen. Junge sieht

die Regierung am Zug.



Vielleicht könnte er sich entspannen und genießen - so wie die Gäste in seinen

Peter Pane Restaurants es tun. Denn Patrick Junge kennt seit der Eröffnung des

ersten Burgergrills vor rund zehn Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Seine

Restaurants fahren den zweithöchsten Durchschnittsumsatz aller

Gastronomiebetriebe in Deutschland ein.