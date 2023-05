Gebrauchtwagenkauf "Technisch geprüft" ist wichtigstes Wahlkriterium / KÜS Trend Tacho zeigt klare Prioritäten der Käufer*innen (FOTO)

Losheim am See (ots) - Energie, Grundnahrungsmittel, Streaming-Abo: Vieles, was

wir uns heute im Alltag ganz selbstverständlich leisten, ist derzeit viel teurer

als noch vor einem Jahr. Hohe Inflationsraten schmälern die Kaufkraft. Das macht

sich natürlich auch bei größeren Ausgaben bemerkbar, etwa der Anschaffung eines

Fahrzeugs. In solchen Zeiten nehmen potentielle Käufer*innen vermehrt die

Gebrauchtwagen in den Blick. Sie bieten in der Regel mehr Sparpotenzial als die

Neufahrzeuge.



Dennoch gibt es auch hier klare Prioritäten. Vor allem muss das in Frage

kommende Fahrzeug technisch geprüft sein. Das ist das wichtigste Kriterium für

97 % aller Befragten beim aktuellen KÜS Trend-Tacho. An zweiter Stelle steht die

rasche Verfügbarkeit. Sie ist für 91 % der Befragten wichtig. Erst danach folgt

die Bedingung, dass der Gebrauchtwagenmarkt eine breite und umfassende Auswahl

parat halten muss (83 %). Dem Fahrzeugangebot gilt ein weiteres Kriterium:

Fahrzeuge in jeder Preiskategorie (76 %).