Die aktuelle Studie zum Privatkundengeschäft*, durchgeführt von der globalenStrategieberatung Simon-Kucher, zeigt, dass sich das Kundenverhalten in Folgevon fast zehn Jahren Zinsabstinenz deutlich verändert hat. Neue Medien undWettbewerber sind im Bewusstsein nahezu aller Privatkunden angekommen undinzwischen fester Bestandteil der Entscheidungsfindung. "Trägheitsannahmenfrüherer Jahre, insbesondere im Einlagengeschäft, sollten demnach nur mitäußerster Vorsicht auf künftige Verhaltensprognosen der eigenen Kundschaftübertragen werden", sagt Steffen Ulitzka, Partner im Bereich Regionalbanken beiSimon-Kucher.Eindeutige Kundensegmente identifizierbarInnerhalb der untersuchten Stichprobe lässt sich eine zunehmende Relevanz neuerMedien erkennen. Mithilfe statistischer Verfahren wurden im Rahmen der Studievier Kundensegmente identifiziert: "Vermögende Finanzprofis", "AufstrebendeAnleger", "Risikoscheue Interessierte" und "Konservative Verwahrer". Dieseweisen ein Entscheidungsverhalten hinsichtlich Finanzdienstleistungen auf,welches sich über den gesamten Kaufzyklus, angefangen bei der Informationssuchebis zum Nutzungsverhalten, teilweise erheblich unterscheidet. "Es besteht dieklare Notwendigkeit einer differenzierten Marktbearbeitung. Die in vielen Bankenrein an soziodemografischen Kriterien vorgenommene Markt- undKundensegmentierung lässt erkennen, dass in manchen Segmenten ein vorhandenerBedarf noch nicht ausreichend adressiert wird. So verfügt das Segment der'Risikoscheuen Interessierten' durchaus über Interesse am Wertpapiergeschäft,jedoch geben nur etwas mehr als 30 Prozent dieser Kunden an, jemals zu diesemThema angesprochen worden zu sein", sagt Steven Kiefer, Director im BereichRegionalbanken bei Simon-Kucher."Von hoher Wichtigkeit für die Bearbeitung der Segmente wird in Zukunft dasEinlagengeschäft sein. Dies gerade auch deshalb, weil diese Produktkategorie von