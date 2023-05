Brennholz vom Forstamt Hohe Nachfrage, moderat gestiegene Preise

Frankfurt am Main (ots) - Bundesweiter Durchschnittspreis von 48 Euro pro

Raummeter am Waldweg



Der Preis für einen Raummeter Brennholz vom Forstamt bewegt sich aktuell

zwischen 35 und 58 Euro. Hierbei weisen Forstbeamte dem Selbstabholer markierte

Holzstämme am Waldweg, sogenannte "Polter" zu. Der bundesweite

Durchschnittspreis für den Raummeter am Polter beträgt 48 Euro und ist, trotz

der hohen Nachfrage, auf niedrigem Preisniveau um nur 20 Prozent höher als in

den Vorjahren. Somit ist der Preis für Brennholz beim Direktbezug aus dem Wald

vergleichsweise gering gestiegen. Das sind die Ergebnisse der Umfrage bei

deutschen Forstämtern, die im April vom HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und

Küchentechnik e.V. durchgeführt wurde. Die jährliche Erhebung erfolgt bereits

seit 2011, wobei bundesweit 30 staatliche Forstämter befragt werden.



Brennholz ist kein Bauholz