Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB: SITKF) hat mit drei gezielten Bohrungen während dieses Winters gezeigt, dass es die Entdeckung der intrusionsbedingten Blackjack-Zone auf seinem RC Goldprojekt weiter mit hohem Tempo ausbauen kann. Die Blackjack-Zone enthält den Großteil der bisher gemeldeten Ressource von 1,34 Mio. Unzen (900.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,83 g/t Gold).

Zum Teil schließen die Bohrungen Datenlücken im bestehenden Ressourcenmodell. In allen drei Bohrlöchern wurden sichtbare Goldkörner und eine hohe Quarzgangdichte beobachtet. Die Bohrungen bestätigen, dass sich die Mineralisierung der Goldlagerstätte Blackjack weiter in Richtung Osten und in die Tiefe erstreckt. Die Gesamtlänge der drei Bohrlöcher (DDRCCC-23-041 bis -043) beträgt 1.500 Meter. Die Kernproben aller drei Bohrlöcher stehen noch aus. Weitere 8.500 Meter an Bohrungen sind im Sommer geplant. Zum Vergleich: Bis heute wurden in diesem System nur 41 Diamantbohrlöcher mit einer Länge von insgesamt etwa 14.500 Metern gebohrt.

Sitka-CEO Cor Coe erklärte: „Wir sind von den visuellen Beobachtungen der Bohrlöcher sehr ermutigt. Der frühe Beginn der diesjährigen Diamantbohrungen hat uns einen guten Start in die Sommerfeldsaison 2023 ermöglicht. Da in jedem bisher in diesem Jahr abgeschlossenen Bohrloch sichtbares Gold und eine beträchtliche Aderdichte festgestellt wurde, sind wir gespannt auf die Untersuchungsergebnisse, die wir bei der weiteren systematischen Definition dieses goldreichen Korridors erhalten werden. Dieser Korridor umfasst die kürzlich gemeldete Entdeckung von zwei NI 43-101-konformen Goldlagerstätten, die 1,5 Kilometer voneinander entfernt liegen und insgesamt 1,34 Millionen Unzen Gold enthalten.“





Abbildung 1: Übersichtskarte der Bohrlochstandorte und Oberflächengeochemie in den Zonen Blackjack, Saddle und Eiger.





Abbildung 2: Querschnitt von DDRCCC-23-041 und -042.

Das RC-Goldprojekt (RC-Gold) im Herzen des Tombstone-Goldgürtels liegt strategisch auf halbem Weg zwischen der Eagle Gold Mine von Victoria Gold - Yukons jüngster Goldmine - und der Brewery Creek Goldmine von Sabre Gold Mine. Sitka konzentriert sich auf ein 500 Meter mal 2000 Meter großes Goldsystem, das die drei Zonen Blackjack, Saddle und Eiger abdeckt. Der Tombstone-Goldgürtel ist für seine intrusionsbedingten Goldsysteme (IRGS-Lagerstätten) bekannt. Zu den bedeutendsten Lagerstätten des Gürtels gehören: die Fort Knox Mine in Alaska mit aktuellen nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 230 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,3 g/t Au (2,471 Millionen Unzen; Sims 2018); die Eagle Gold Mine mit aktuellen gemessenen und angezeigten Ressourcen von 233 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,57 g/t Au in der Eagle Main Zone (4,303 Millionen Unzen; Harvey et al, 2022; die Brewery Creek Lagerstätte mit aktuellen angezeigten Mineralressourcen von 22,2 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 1. 11 g/t (0,789 Mio. Unzen; Hulse et al. 2020); und die Lagerstätte Florin Gold, die an Sitkas RC-Gold-Projekt angrenzt, mit einer aktuellen abgeleiteten Mineralressource von 170,99 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,45 g/t (2,47 Mio. Unzen; Simpson 2021) sowie das AurMac-Projekt mit einer abgeleiteten Mineralressource von 207,0 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 Gramm pro Tonne Gold (3,99 Mio. Unzen; Jutras 2022).

Fazit: Der Tombstone-Goldgürtel im Yukon ist bekannt für seine großen, industriell abbaubaren Goldlagerstätten, die wie bei Fort Knox oder der Eagle Gold Mine Ressourcen mit mehr als 200 Mio. Tonnen umfassen können. Die Economies of Scale ermöglichen den profitablen Abbau von Goldgehalten, die zum Teil bei einem halben Gramm oder sogar darunter liegen. Sitka passt genau in dieses Bild, besticht aber durch seine hohe Effizienz und durch vergleichsweise höhere Gehalte: Nach nur 38 Bohrungen stand das Unternehmen bei immerhin schon bei 61 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,68 g/t (laut Ressourcenschätzung vom 19. Januar 2023), wobei die Durchschnittsgehalte durch die niedriggradigere Eiger-Zone nach unten verwässert wurden. Da die jüngsten drei Bohrungen in der Blackjack-Zone erneut sichtbares Gold aufweisen, könnte sich das Gewicht der höhergradigen Blackjack-Zone in der kommenden Ressourcenschätzung erhöhen. Bestenfalls könnte das Projekt dann nicht nur nach Tonnen, sondern auch nach dem Goldgehalt zulegen. Die im Sommer geplanten 8.500 Meter Bohrungen im 1,5 Kilometer langen Korridor zwischen Blackjack und Eiger dürften das Projekt nochmals erheblich vergrößern. Sitka ist der größte Aufsteiger im Tombstone-Goldgürtel.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.