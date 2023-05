Deutscher Frucht Preis 2023 / Sechs EDEKA-Kaufleute führen Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilungen (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Gewinnermärkte überzeugen in den Kriterien Sortiment, Präsentation, Beratung,

Ideenreichtum und Verkaufsleistung

- Die Obst- und Gemüseabteilungen der sechs ausgezeichneten Märkte stehen für

Vielfalt, Frische und Regionalität zu fairen und guten Preisen



Bereits zum 28. Mal hat das Fachmagazin RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel

zusammen mit dem FRUCHTHANDEL Magazin die besten Obst- und Gemüseabteilungen

Deutschlands gesucht und ist in diesem Jahr bei sechs EDEKA-Kaufleuten fündig

geworden. Gleich drei Märkte überzeugten die Fachjury auf nationaler Ebene mit

einzigartiger Sortimentsleistung, besonderen Vermarktungskonzepten, werthaltigen

Verkaufsstrategien und kreativen Flächenkonzepten: EDEKA Meyer in

Rosengarten-Nenndorf gewann in der Kategorie "Supermarkt groß", das EDEKA

Frischecenter Wagner in Coburg in der Kategorie "Supermarkt" und das Stiegler

Einkaufscenter in Speyer in der Kategorie "SB-Warenhaus". Auf Landesebene siegte

der inkoop Verbrauchermarkt in Harpstedt (Niedersachsen), EDEKA Zielke in

Viersen (Nordrhein-Westfalen) und EDEKA Stadler + Honner in Unterföhring

(Bayern).