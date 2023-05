Anbieter für innovativen und nachhaltigen urbanen Transport DroidDrive stellt Insolvenzantrag

Bonn (ots) - Die Aachener DroidDrive GmbH, Entwickler des innovativen

"Ducktrain", hat am 28.04.2023 beim Amtsgericht Aachen einen Insolvenzantrag

gestellt. Dr. Dirk Wegener, Rechtsanwalt und Partner der dhpg, wurde zum

vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.



Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen DroidDrive hat sich auf die Entwicklung

eines Transportfahrzeugs für die urbane mittlere und letzte Meile Logistik

spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 18 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Nachdem im vergangenen Jahr sehr erfolgreich Piloterprobungen mit

großen europäischen Logistik- und E-Commerce-Unternehmen stattgefunden und

Kunden Vorbestellungen für Fahrzeuge getätigt haben, läuft die Serienreifmachung

der ersten Fahrzeuggeneration derzeit auf Hochtouren. Eine Markteinführung ist

für das 2. Quartal 2024 geplant. Das Unternehmen befindet sich derzeit in

aussichtsreichen, fortgeschrittenen Verhandlungen mit strategischen Investoren,

die jedoch nicht termingerecht abgeschlossen werden konnten. Dies führte zu

Zahlungsschwierigkeiten.





"Mit DroidDrive sehen wir ein hoch innovatives Unternehmen, welches sein Produktbereits mit relevanten Kunden erprobt und von diesen Vorbestellungen erhaltenhat. Die Serienreife und Markteinführung sind in greifbarer Nähe. Wir werdenalles daransetzen, neue Investoren über ein tragfähiges Sanierungskonzept zugewinnen", so der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Wegener.Die DroidDrive GmbH wurde 2018 aus dem Umfeld der RWTH Aachen ausgegründet. DasGründerteam hat bereits zuvor viele Jahre gemeinsam erfolgreich elektrische undautomatisierte Fahrzeuge und Logistikkonzepte entwickelt.----------------------Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- undBeratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die KernbereicheWirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung undSanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mitmehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15 größten seiner Branche.Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über 35.600 Mitarbeitern in 125Ländern und einem Umsatzvolumen von 5,1 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 derinternationalen Beratungs-Netzwerke zählt.Über Dr. Dirk Wegener:Dr. Dirk Wegener ist Partner der dhpg. Gerichte bestellen den Rechtsanwalt undFachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht regelmäßig zum Sachverständigen,Treuhänder und Insolvenzverwalter. Darüber hinaus verfügt Dr. Dirk Wegener überumfangreiche Erfahrungen als Sachwalter in Eigenverwaltungsverfahren (https://www.dhpg.de/de/leistungen/restrukturierung-sanierung-und-insolvenz/eigenverwaltung) . Er ist Mitglied im Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. sowie imArbeitskreis für Insolvenzwesen Köln e.V.