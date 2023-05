Die Berichtssaison geht weiter, die Anleger bleiben vorsichtig

Nach den deutlichen Schwankungen in der Vorwoche und angesichts des generell nicht gerade positiven Images des Mais als Börsenmonat könnte die Vorsicht der Anleger an den deutschen Aktienbörsen auch in der aktuellen Woche anhalten. Etliche Analysten bezweifeln daher, dass der Dax aus dem Korridor zwischen 15.700 und 16.000 Punkten, in dem er sich seit einiger Zeit bewegt, „ausbrechen“ wird.

Seitens der Wirtschaftsdaten dürften besonders die Inflationszahlen aus dem Euroraum und den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Diese könnten den Spekulationen, wie es mit der Geldpolitik weitergeht, einen Schub in die eine oder andere Richtung geben. Daneben dürften wichtige Impulse vom Fortgang der Berichtsaison kommen. In den kommenden Tagen steht hier erneut eine Flut von Veröffentlichungen aus allen Börsen-Ligen an. So legt allein aus dem Dax über ein Dutzend Unternehmen Quartalszahlen vor, darunter Allianz, Bayer, Continental, E.on, Fresenius, MTU und Siemens Healthineers. Von den Dax-Konzernen, die bislang ihre Daten veröffentlicht haben (was für mehr als die Hälfte der Indexmitglieder zutrifft), hat das Gros die Markterwartungen übertroffen.