SAP-Segment zeigt erste Erholungen - Initiierte Maßnahmen des neuen Vorstands belasten zunächst noch die Profitabilität



q.beyond hat heute Zahlen des Jahresauftaktquartals veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Dabei sticht der positive Free Cashflow hervor.



[Tabelle]



Divergierende Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang: Der Erlös stieg in Q1/23 um +13,0% yoy auf 46,6 Mio. Euro. Während das Cloud-Geschäft (+4,9 Mio. Euro yoy) durch die Übernahme von productive-data in Q4/22 u.E. mit rund 2,0 Mio. Euro auch anorganisch profitierte, erhöhte sich erstmals seit Q3/21 auch wieder der Umsatz im SAP-Segment (+4,3% yoy). Der Auftragseingang i.H.v. 21,4 Mio. Euro (-72,0% yoy) markiert jedoch den niedrigsten Stand seit Veräußerung der TK-Sparte. Der Vorstand verweist dabei auf ein initial geringeres Vertragsvolumen im nun wichtigeren Beratungs- und Entwicklungsgeschäft. Zudem entfiel ein deutlich höherer Anteil auf neue Projekte und Kunden (80%). In Q1/22 resultierte 47% des Auftragseingangs noch aus niedrigmargigeren Vertragsverlängerungen.

Bottom-Line im Zeichen der Umstrukturierung: Das EBITDA rutschte mit -1,3 Mio. Euro (MONe: 0,1 Mio. Euro) entgegen unserer Erwartung wieder in den negativen Bereich. Dies liegt primär an einer Rückstellungsbildung von 1,3 Mio. Euro für den Stellenabbau in nicht länger priorisierten Geschäftsfeldern sowie für den Abbau von Doppelfunktionen. Die GuV-Belastung fällt somit vollständig in das erste Quartal, während der überwiegende Teil erst noch zahlungswirksam wird. Ende Q1 beschäftigte das Unternehmen noch 1.090 Mitarbeiter (Vj.: 1.126; -3,2% yoy). Ferner sieht sich QBY derzeit höheren Strom, Lizenz- und Personalkosten gegenüber, die noch nicht vollumfänglich weitergereicht werden können. Neben der Rückstellungsthematik wird u.E. auch ein unterjährig steigender CAPEX-Bedarf der Rechenzentren (Q1: 0,4 Mio. Euro; FY MONe: 6,0 Mio. Euro) zu einer sequenziellen Reduzierung des in Q1 positiven Free Cashflows führen (FY MONe: -6,3 Mio. Euro).



FY-Guidance bestätigt: Die Ende März herausgegebene Gesamtjahresprognose wurde bekräftigt. So avisiert q.beyond einen Umsatz von 185 bis 191 Mio. Euro, ein EBITDA von 5 bis 7 Mio. Euro sowie einen Free Cashflow inkl. Leasingzahlungen von bis zu -8 Mio. Euro.



Fazit: Die initiierten Umbaumaßnahmen des IT-Dienstleisters werden sich wie erwartet erst nächstes Jahr in einer sichtbaren Aufhellung der Bottom-Line zeigen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 1,20 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26947.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die q.beyond Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 0,834EUR gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 1,20 Euro