Sobald mindestens ein Niveau von 65,20 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird, würden die Anzeichen auf eine Rallyefortsetzung mit vorläufigen Zielen bei 66,38 und 67,20 US-Dollar merklich ansteigen. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee könnte sogar Kurspotenzial an 71,29 US-Dollar in der Coca-Cola-Aktie freisetzen und würde sich sogar für ein längerfristiges Engagement anbieten. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis 58,37 US-Dollar wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter würde die inverse SKS-Formation langsam an Bedeutung verlieren.

Coca-Cola Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: