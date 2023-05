Comment la plateforme blockchain MetaChain de Metatime peut-elle être efficace dans le mouvement de la CBDC en Turquie? (FOTO)

Istanbul, Turquie (ots) - MetaChain, une plateforme blockchain haute

performance, pourrait être la clé pour révolutionner la monnaie numérique de la

Banque centrale turque (CBDC). La banque centrale examine la faisabilité d'une

CBDC depuis 2019 et n'a pas encore révélé quelle plateforme blockchain elle

utilisera, mais MetaChain est bien placée pour être un concurrent de choix.



Vitesse et scalabilité font de MetaChain le choix idéal pour la CBDC en Turquie.

Compatibilité avec d'autres réseaux blockchain garantit l'interopérabilité,

essentielle pour une CBDC réussie. Technologie avancée et infrastructure robuste

offrent des avantages, tels que l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité

des paiements, l'inclusion financière accrue et la stimulation de l'économie par

l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur fintech.