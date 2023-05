Wie effektiv kann die MetaChain-Blockchain-Plattform von Metatime für die CBDC-Bewegung in der Türkei sein? (FOTO)

Istanbul, Türkei (ots) - MetaChain, eine leistungsstarke Blockchain-Plattform,

könnte der Schlüssel zur Revolutionierung der türkischen

Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) sein. Die Zentralbank untersucht seit 2019 die

Machbarkeit einer CBDC und hat noch nicht bekannt gegeben, welche

Blockchain-Plattform sie verwenden wird, aber MetaChain ist gut positioniert, um

ein Top-Kandidat zu sein.



Die Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit der MetaChain sind ideal für

eine CBDC in der Türkei. Die Kompatibilität mit anderen Blockchain-Netzwerken

garantiert Interoperabilität, ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche CBDC.

Die Technologie und Infrastruktur der MetaChain bieten zahlreiche Vorteile wie

die Verbesserung von Effizienz und Sicherheit des Zahlungssystems, finanzielle

Inklusion und Förderung von Innovation im Fintech-Sektor.





Die Partnerschaft mit MetaChain für CBDC in der Türkei kann ein mächtigerKatalysator für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung sein. MetaChain istbereit, die Finanzlandschaft der Türkei zu transformieren und einen neuenStandard für CBDC weltweit zu setzen, indem es eine sichere und effizientePlattform für den Erfolg des Projekts bereitstellt.Da immer mehr Länder die Vorteile von CBDC entdecken, ist MetaChain gutpositioniert, um eine führende Plattform für die Entwicklung und Verteilungdigitaler Währungen zu werden. Die mögliche Partnerschaft mit der Zentralbankder Republik Türkei könnte ein Beweis für das transformative Potenzial derBlockchain-Technologie im Finanzsektor sein, und MetaChain wäre stolz darauf, anvorderster Front dieser aufregenden neuen Ära zu stehen.MetaChain ist eine vielversprechende Blockchain-Plattform mit fortschrittlicherTechnologie, Interoperabilität und robuster Infrastruktur, die sich ideal fürdie Entwicklung und Implementierung von CBDC in der Türkei eignet. Obwohl dieZentralbank ihre Entscheidung noch nicht bekannt gegeben hat, könnte dieEinführung der Digitalen Türkischen Lira auf MetaChain ein wichtiger Meilensteinsein und die Kraft der Blockchain zur Gestaltung der Zukunft des Finanzsektorsdemonstrieren.Für weitere Informationen besuchen Sie die Metatime-Website:http://www.metatime.comKONTAKT:METATIME TEKNOLOJI ANONIM SIRKETIMaslak Mah. Maslak 1453 Sitesi No: 1G/111 Sariyer / Istanbulmail: mailto:TheNewStandard@metatime.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169743/5503750OTS: Metatime