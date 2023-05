TUDOR GOLD hat mit dem 2023er Explorationsprogramm auf den Treaty Creek Konzessionsflächen im Nord-Westen von British Columbia begonnen

Das vollständig finanzierte Programm umfasst ein mindestens 25.000 Meter langes Diamantbohrprogramm, das entwickelt wurde, um auf die nördlichen und nordöstlichen Mineralerweiterungen der Goldstorm-Lagerstätte abzuzielen, wo die Bohrungen in den Jahren 2021 und 2022 die bis heute höchsten Gehalte an Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierung auf den Treaty Creek Konzessionsflächen durchteuften.

Diese Ergebnisse trugen zu einer deutlich verbesserten Mineralressourcenschätzung bei, die das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 15. März 2023 bekannt gab. Darin wurde eine indicated (angezeigte) Mineralressource von 23,37 Millionen Unzen (Moz) Goldäquivalent (Gold Eq) mit einem Erzgehalt von 1,13 g/t Gold Eq und eine inferred (abgeleitete) Mineralressource von 7,35 Moz Gold Eq mit einem Erzgehalt von 0,91 g/t Gold Eq gemeldet.

Zusätzlich zu den nördlichen Step-Out-Bohrungen bei der Goldstorm-Lagerstätte plant das Unternehmen Explorationsbohrungen in der Perfectstorm-Zone (“PSZ”), um an die sechs Bohrlöcher anzuknüpfen, die in den Jahren 2020 und 2021 gebohrt wurden. Bei diesen wurden alle eine Gold- und Silbermineralisierung durchschnitten, insbesondere beim Bohrloch PS-21-06 mit 0,66 g/t Gold und 3,69 g/t Silber über 118 Meter, inklusive 31,5 Meter mit 0,84 g/t Gold und 6,09 g/t Silber. PSZ ist ein golddominantes Mineralisierungssystem mit einer Streichlänge (strike length) von 1,3 Kilometern und befindet sich etwa 2,5 Kilometer südwestlich der Goldstorm Lagerstätte und etwa 2,5 Kilometer nordöstlich der Iron Cap Lagerstätte von Seabridge Gold in der Nähe der südwestlichen Grenze des Treaty Claim-Blocks.