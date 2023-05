Ferrous Systems und OxidOS Automotive kollaborieren rund um die Programmiersprache Rust in der funktionalen Sicherheit (FOTO)

Berlin (ots) - Zusammenarbeit soll den Einsatz von Rust in sicherheitskritischen

Anwendungen weiter vorantreiben



Ferrous Systems (https://ferrous-systems.com/) , das auf die Programmiersprache

Rust spezialisierte Technologieunternehmen, gab heute eine strategische

Partnerschaft mit OxidOS Automotive bekannt, einem Anbieter von sicheren

Betriebssystemen und Entwicklungswerkzeugen für Automotive. Ziel der

Zusammenarbeit ist es, das wachsende Interesse an und die Nutzung von Rust für

die Softwareentwicklung in der Automobilindustrie voranzubringen.



Ferrous Systems führt Rust in sicherheitskritischen Anwendungen durch die

Ferrocene Compiler-Toolchain an, um Firmen in regulierten Märkten, wie z.B. der

Automobilindustrie, beim Umstieg auf Rust zu unterstützen. Durch diese neue

Partnerschaft wird OxidOS Automotive Ferrocene für die Zertifizierung von

OxidOS, einer für sicherheitskritische Anwendung angepassten Version des

Open-Source-Betriebssystems "TockOS" für den Einsatz in sicherheitskritischen

Umgebungen, nutzen.