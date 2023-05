Wissler kritisiert Linie der Ampel in der Flüchtlingspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chefin Janine Wissler hat die neue Linie der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. Die SPD schwenke "auf den Asylkurs der Rechten ein", sagte Wissler am Montag in Berlin. Sie bezog sich auf Vorschläge von Innenministerin Nancy Faeser (SPD), über Asylanträge schon an den EU-Außengrenzen zu entscheiden. "Europa macht dicht und die SPD macht mit", meinte Wissler.

