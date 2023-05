Pablo Isla wird neues Mitglied im Bertelsmann-Aufsichtsrat (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Berufung durch die Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA mit Wirkung

zum 1. April 2024

- Der spanische Unternehmer bringt zusätzliche internationale Erfahrung und

Expertise in das Aufsichtsgremium



Pablo Isla wird neues Mitglied im Aufsichtsrat von Bertelsmann. Die

Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA hat den spanischen Unternehmer in

ihrer heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. April 2024 in das Aufsichtsgremium des

internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens berufen. Isla

stand über viele Jahre an der Spitze des Familienunternehmens Industria de

Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.), einem der größten Mode- und

Bekleidungskonzerne der Welt.