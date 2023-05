Toronto (ots/PRNewswire) - Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut

8" oder "das Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere

für das Mining von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von

Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, veröffentlicht am 11. Mai 2023 im Rahmen

einer Telefonkonferenz die Ergebnisse für das am 31. März 2023 abgeschlossene

Quartal.



Wer: Analysten, Medien und Investoren sind zur Teilnahme eingeladen.





Was: Führungskräfte von Hut 8 werden die Finanzergebnisse des Unternehmens fürdas erste Quartal erläutern und sich zu den jüngsten Unternehmensentwicklungenäußern.Wann: Die Ergebnisse werden per Medienmitteilung und auf der Website desUnternehmens unter https://hut8.io/investors/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3858157-1&h=2163654416&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3858157-1%26h%3D2387872282%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8.io%252Finvestors%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8.io%252Finvestors%252F&a=https%3A%2F%2Fhut8.io%2Finvestors%2F) bis 10 Uhr ET am 11. Mai 2023 veröffentlicht. DieTelefonkonferenz und das Webinar beginnen um 10 Uhr ET.Wo: Um ohne Telefonvermittlung an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Siesich bitte an und geben Ihre Telefonnummer unter https://bit.ly/44vWTFC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3858157-1&h=3951267494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3858157-1%26h%3D518288779%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F44vWTFC%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F44vWTFC&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F44vWTFC) ein, um einen sofortigen automatischen Rückruf zuerhalten, der Sie in die Konferenz schaltet.Wer per Telefon teilnehmen möchte, sollte sich 5-10 Minuten früher einwählen:1-888-664-6392 (gebührenfrei, Nordamerika) und den Zugangscode 51509137#verwenden.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner inNordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet,die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden undtraditionellen Hochleistungs-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mitzwei in Betrieb befindlichen Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta undeinem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 übereine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr unbelastete,selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital Asset Miner oder jedesbörsennotierte Unternehmen weltweit. Mit über 3.300 Quadratmetern geo-diverserRechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossensind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeistwerden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybrideRechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellenHochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des DigitalAsset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erstekanadische Digital Asset Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiertwurde. Mit Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei,die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Werte und positive Auswirkungenfür seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.