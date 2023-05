Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto ist auf Erfolgskurs: In den ersten drei

Monaten des Jahres 2023 steigert der Automobilhersteller alle zentralen

Finanzkennzahlen



> Operatives Ergebnis steigt auf 542 Millionen Euro (+60,8 % gegenüber Vorjahr)





> Umsatzrendite mit 8 Prozent auf hohem Niveau (Q1/2022: 6,6 %)> Weltweit 209.600 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (+12,6 %), darunter großeMärkte West- und Südeuropas> Rein elektrische Enyaq iV-Familie legt bei Auslieferungen deutlich zu (+40,7%)Skoda Auto nimmt wieder Fahrt auf: Nachdem die vergangenen drei Jahre von einemherausfordernden Marktumfeld und Teileknappheit geprägt waren, verzeichnete dasUnternehmen im ersten Quartal des Jahres 2023 deutliche Zuwächse bei allenwichtigen Finanzkennzahlen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraumum mehr als 30 Prozent auf 6.794 Millionen Euro, das operative Ergebnis legtesogar um mehr als 60 Prozent auf 542 Millionen Euro zu. Die Umsatzrendite stiegum 1,4 Prozentpunkte und liegt damit bei sehr soliden 8 Prozent. Auch bei denFahrzeugauslieferungen an Kunden erreicht der Automobilhersteller zweistelligeZuwachsraten, insbesondere dank deutlicher Steigerungen auf wichtigen Märkten inSüd- und Westeuropa (Großbritannien +59,1 %; Spanien +92,5 %; Italien +50,3 %).Damit kommt das Unternehmen hier schrittweise seinen Zielen näher: Im Rahmen derStrategie ,Next Level - Skoda 2030' möchte der Automobilhersteller seinePosition in Europa stärken und dabei vor allem in Südeuropa seinen Marktanteilausbauen. Grund für die insgesamt positive Entwicklung ist eine verbesserteVersorgung mit Komponenten, gleichzeitig gehen Unterbrechungen in der Fertigungzurück. Bestseller bleibt der Skoda Octavia, gefolgt von den SUV-ModellreihenKamiq und Kodiaq. Die Auslieferungen der rein elektrischen Enyaq iV-Familielegen ebenfalls deutlich zu.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Auto, sagt: "Wir sind stark indas Jahr gestartet. Mit Blick auf das sich entspannende, doch weiterhinherausfordernde Marktumfeld sind wir sehr zufrieden mit diesem deutlichenAufwärtstrend. Unser operatives Ergebnis hat im ersten Jahresquartal um mehr als60 Prozent auf 542 Millionen Euro zugelegt. Das ist ein solides Ergebnis. Zudiesem Erfolg haben auch die konsequente Umsetzung unseres Next LevelEfficiency+ Programms sowie Anpassungen der Preisgestaltung und des Produktmixesbeigetragen."Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, ergänzt: "Wirkönnen die unverändert hohe Nachfrage nach unseren Fahrzeugen inzwischendeutlich besser bedienen - das ist eine sehr gute Nachricht. In den ersten dreiMonaten des Jahres haben wir unsere Auslieferungen gegenüber dem