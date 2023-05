Diese drei Aktien könnten in dieser Berichtswoche positiv überraschen

Electronic Arts (EA) gibt seine Ergebnisse für das erste Quartal am 9. Mai nach Börsenschluss preis. Der Analystenkonsens geht laut Refinitiv von einem gleichbleibenden Umsatz und einem leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr aus. In den zurückliegenden Earnings Seasons wusste das Videospielunternehmen jedoch zu überzeugen: In 85 Prozent der Fälle übertraf EA Bespoke Investment Group zufolge die Gewinnerwartungen. Im Schnitt sprang die Aktie am Tag der Präsentation um 0,85 Prozent nach oben. In den vergangenen drei Monaten legte die EA-Aktie um 7,7 Prozent zu.

Am 10. Mai rückt Occidental Petroleum (Oxy) seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 heraus. Analysten gehen von einem deutlichen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr aus – beziehend auf Daten von Refinitiv. Allerdings konnte Occidental in der Vergangenheit in 71 Prozent der Fälle die Gewinnerwartungen übertreffen, wie aus Daten der Bespoke hervorgeht. Auf den Aktienkurs hatte das kaum einen positiven Einfluss. Im Durchschnitt gab es einen leichten Gewinn von 0,05 Prozent am Berichtstag. In den vergangenen drei Monaten brach der Aktienkurs um knapp neun Prozent ein.

Disney wird ebenfalls am 10. Mai seine Ergebnisse vorlegen. Analysten erwarten für das zweite Quartal einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie des Medienriesens könnte – so zeigen es Bespoke-Daten – allerdings sinken. Disney schaffte es in der Vergangenheit in 78 Prozent der Fälle die Erwartungen zu übertreffen. Trotz der Erfolgsquote spiegelt sich das nicht unbedingt im Kurs wider. Oft schließt die Aktie mit einem leichten Minus am Tag der Bekanntgabe ab. Zurzeit hat Disney einen negativen Lauf: Um 12,5 Prozent sackte der Kurs in den vergangenen drei Monaten ab.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion