BERLIN/PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Außenminister Qin Gang kommt am Dienstag überraschend nach Berlin, um seine Amtskollegin Annalena Baerbock (Grüne) zu treffen. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Anschließend soll es eine gemeinsame Pressekonferenz (gegen 13.30 Uhr) geben.

Als weitere Stationen der fünftägigen Reise Qin Gangs kündigte das Außenministerium in Peking Frankreich und Norwegen an. Die Visite in Berlin dürfte der Vorbereitung der im nächsten Monat geplanten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen dienen, zu denen der neue chinesische Ministerpräsident Li Qiang am 20. Juni nach Berlin eingeladen wurde.