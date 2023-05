AeroPress CLEAR kombiniert die gleiche patentierte, bahnbrechende Technologie und Langlebigkeit der gefeierten AeroPress Original mit einem neuen, glasähnlichen Aussehen

PALO ALTO, Kalifornien, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc., der Hersteller der kultigen Kaffeepresse mit mehr als 45.000 Fünf-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, kündigt die offizielle Markteinführung seines neuesten, sehr gefragten Kaffeezubereiters an: die AeroPress CLEAR.