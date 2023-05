SI GROUP ERNENNT TERRY WALSH ZUM SENIOR VICE PRESIDENT OF OPERATIONS

Walsh bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Management globaler Operationen mit

THE WOODLANDS, Texas, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die SI Group, ein führendes Unternehmen für Hochleistungsadditive, gab heute die Ernennung von Terry Walsh zum Senior Vice President of Operations mit sofortiger Wirkung bekannt. Walsh verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen schlanke Produktion, Prozessverbesserung und Lieferkettenplanung. Er wird für die weltweite Überwachung der Fertigungs- und Engineering-Aktivitäten der SI Group verantwortlich sein.

Walsh kommt zur SI Group mit fast 30 Jahren Führungserfahrung in der globalen Lieferkette und im operativen Geschäft bei mehreren globalen Produktionsunternehmen in einer Vielzahl von Branchen. Zuletzt war er als Vice President of Global Operations für Wilsonart tätig. Davor leitete er Produktionsstandorte und -organisationen bei mehreren globalen Unternehmen, darunter Danaher Corporation, Henkel, Novartis und Merck.