FSD Pharma präsentiert bei der Sidoti Virtual Investor Conference am 10. und 11. Mai

Toronto, 8. Mai 2023 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet, hat heute bekannt gegeben, dass Zeeshan Saeed, President und Executive Co-Chairman, und Dr. Lakhsmi Kotra, Executive Director und CEO von Lucid Psycheceuticals, bei der Sidoti May Virtual Investor Conference, die am 10. und 11. Mai 2023 stattfindet, präsentieren und Einzelgespräche mit Investoren führen werden.

Die Präsentation beginnt am Donnerstag, dem 11. Mai, um 3:15pm ET (21:15 Uhr CET). FSD Pharma wird außerdem am Mittwoch und Donnerstag, dem 10. bzw. 11. Mai 2023, virtuelle Einzelgespräche mit Investoren führen. Um sich für die Präsentation oder die Einzelgespräche zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sidoti.com/events. Die Registrierung ist kostenlos und Sie müssen kein Kunde von Sidoti sein.

Über Sidoti & Company

Sidoti & Company, LLC (www.sidoti.com) ist seit fast 25 Jahren ein führender Anbieter von unabhängiger Wertpapierforschung, dessen Hauptaugenmerk auf Small- und Microcap-Unternehmen und die Institutionen, die in deren Wertpapiere investieren, gerichtet ist, wobei der Großteil seiner Abdeckung im Bereich von 200 Millionen bis 5 Milliarden $ Marktkapitalisierung liegt. Das von Sidoti abgedeckte Universum umfasst über 200 Namen, von denen etwa ein Drittel am schnell wachsenden Company Sponsored Research- („CSR“)-Programm des Unternehmens teilnimmt. Sidoti ist durch die acht Investorenkonferenzen, die das Unternehmen jedes Jahr veranstaltet, auch ein führender Anbieter von Unternehmenskontakten. Unser landesweites Vertriebsteam, dessen Hauptaugenmerk auf Small- und Microcap-Unternehmen gerichtet ist und Beziehungen zu etwa 500 institutionellen Kunden in Nordamerika unterhält, ermöglicht es dem Unternehmen, mehrere Foren für eine bedeutsame Interaktion zwischen Small- und Microcap-Ausgebern und Investoren anzubieten, die speziell an Unternehmen in diesem Sektor interessiert sind.