Tiergesundheit - essentiell für Tierschutz, Umweltschutz und Klimaschutz - zukunftsfähiger und zuverlässiger Rechtsrahmen für Wirtschaftskraft notwendig - Aktuelle Kennzahlen Tierarzneimittelmarkt (FOTO)

Die Umsetzung der am 28. Januar 2022 in Anwendung gekommenen europäischenVerordnung 2019/6 und des neuen Tierarzneimittelgesetzes - einschließlich deroffenen Regelungen zu immunologischen Tierarzneimitteln - prägt weite Teile derVerbandsarbeit. Auch die Verordnung (EU) 2019/4 zu Arzneifuttermitteln fordertAufmerksamkeit. Von politischer Seite wird in Deutschland die Kontrolle derantimikrobiellen Resistenz vorangetrieben; entsprechende Ansätze orientierensich in weiten Teilen an Anwendungsbeschränkungen und einer pauschalenMinimierung. Der Bundesverband für Tiergesundheit stellt dagegen die gezielte,fachgerechte Anwendung von Antibiotika und die Verbesserung der Tiergesundheitdurch die Förderung eines umfassenden Tiergesundheitsmanagements in denVordergrund.Aktuell verschafft die weltweit um sich greifende aviäre Influenza denForderungen nach der verstärkten Einbindung der Impfung in dieTierseuchenbekämpfung erneut und nachdrücklich Gehör. Das Töten gesunder Tierezur Kontrolle von Seuchenausbrüchen wird auch mit Blick auf den Beitrag derTiergesundheit zu einer nachhaltigen Nahrungsmittelversorgung in Deutschland undder Welt immer weniger akzeptiert. "Neben der wesentlichen Rolle der Tierhaltungzur Nahrungsmittelversorgung dürfen wir aber auch das Segment der Kleintierenicht vergessen. Dieses steht inzwischen für knapp zwei Drittel desTierarzneimittelmarkts in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat sehr deutlich vorAugen geführt, welche entscheidende Rolle den zwei- und vierbeinigen Freundenfür viele Menschen zukommt", so Dr. Schüller.MarktentwicklungDer Markt für Tierarzneimittel ist 2022 gegenüber dem Vorjahr um 0,13 % auf