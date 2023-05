Die letzten markanten Höhepunkte markierten AirBnB im Bereich von 220,00 US-Dollar in 2021, im Jahr darauf verlor die Aktie auf 81,91 US-Dollar an Wert. Zwar haben sich gewisse Bremsspuren bereits im Frühjahr 2022 gezeigt, allerdings führten diese lediglich zu einer Seitwärtsspanne, die auf der Oberseite um 128,00 US-Dollar begrenzt wird. Doch durch die Etablierung höherer Tiefs erzeigt sich eine gewisse Resilienz in dem Papier, der heutige Kurssprung direkt an die Aprilhochs deutet sogar auf ein mögliches Ausbruchsszenario aus der anhaltenden Range hin. Noch aber sind markante Hürden zu meistern, ehe eine mittelfristige Trendwende vollzogen werden kann.

Aussicht auf fallende Zinsen