FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Mai 2023

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (15.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk) 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: PNE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Manz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz

08:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

12:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen

22:05 USA: AirBnB, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q1-Zahlen