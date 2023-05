Wirtschaftliche Entwicklung im Dachdeckerhandwerk / Lieferengpässe größtenteils überwunden / Gesamtumsatz von rund 13 Mrd. Euro erzielt

Köln (ots) - Obwohl die Baubranche insgesamt mit dem Einbruch des

Wohnungsneubaus zu kämpfen hat und davon auch etliche Betriebe des

Dachdeckerhandwerks betroffen sind, blickt der überwiegende Teil des

Handwerkszweigs zu Beginn des Jahres 2023 dank anhaltender Nachfrage

optimistisch nach vorn.



Rückblick 2022





Die Probleme wegen Lieferengpässen und Materialverfügbarkeit sind zwar nach undnach abgeklungen, aber den Unternehmen machten steigende Preise undUnsicherheiten bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Lage zu schaffen. DasDachdeckerhandwerk erzielte 2022 einen Gesamtumsatz von 12,95 Milliarden Euro,im Vergleich zu 2021 bedeutet das einen Zuwachs von 13,6 % oder 1,55 MilliardenEuro.Sinkende Real-Umsätze"Die Preissteigerungen von insgesamt durchschnittlich knapp 20 Prozent beiwichtigen Baustoffen, Energie und Personal haben allerdings den Zuwachs komplettaufgefressen", stellt Felix Fink, Diplom-Ökonom beim Zentralverband desDeutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) fest und führt aus: "Am Ende dürfte derGesamtumsatz der Betriebe real um circa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahrgesunken sein. Damit relativiert sich der erfreulicher Weise gestiegene Umsatzschnell wieder."Und er weist noch auf eine andere Problematik hin, die den Betrieben Sorgenbereitet: "Wir verlieren Mitarbeitende im gewerblichen Bereich. Diedurchschnittliche Zahl lag 2022 im Dachdeckerhandwerk mit 63.552 um 1,4 %unterhalb der Vorjahreszahl. 2021 hatten wir noch 64.431 Mitarbeitende. Da auchdie Zahl der Auszubildenden Anfang 2023 leicht gesunken ist, wird sich derFachkräftemangel noch verschärfen."Positiver Blick nach vornAllerdings gebe es auch Anlass zur Hoffnung, denn die Ertragslage wurde von denBetriebsinhabern in der aktuellen ZVDH-Jahresumfrage vielfach als gut biszufriedenstellend angesehen. Außerdem seien die Auftragsbestände der UnternehmenAnfang des Jahres höher als zum Vorjahreszeitpunkt, erläutert Fink weiter.Die Zuversicht bezogen auf 2023 resultiert vor allem aus der Erkenntnis, dassdas Dachdeckerhandwerk maßgeblich an der Energiewende beteiligt sein wird. Dennfür das Erreichen der gesteckten Klimaziele ist eine deutliche Zunahme derMaßnahmen bei der energetischen Gebäudesanierung und bei der Errichtung vonPhotovoltaik-Anlagen unabdingbar. Und hier liegen die Stärken desDachdeckerhandwerks. Bei abgeschwächten, aber immer noch vergleichsweise hohenPreissteigerungsraten könnte das Jahr 2023 für das Dachdeckerhandwerk einenweiteren nominalen Umsatzzuwachs zwischen 7 % und 10 % bringen, meintZVDH-Ökonom Fink.Politische ForderungenDas Dachdeckerhandwerk wünscht sich für Bauherren und Unternehmen bei denFörderregelungen mehr Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit. Die Unternehmen habenihren Auftrag verstanden und bereiten sich in einer breit angelegten40-stündigen Weiterbildungsmaßnahme zum "ZVDH-zertifizierten Photovoltaikmanagerim Dachdeckerhandwerk" auf Gegenwart und Zukunft vor. Bundesweit werden bis Ende2023 über 2.500 Dachdecker und Dachdeckerinnen den Kurs absolviert haben."Eine Förderung dieser Weiterbildungsmaßnahmen könnte dazu beitragen, dass dasDachdeckerhandwerk die geforderten PS auch auf die Straße bringt", bekräftigtFink die Forderungen des Dachdeckerverbands an die Politik. Auch die schon seitlangem geforderte Doppel-Förderung wäre hilfreich: Erhöhung der Förderung auf 20% für die Dämmung der Gebäudehülle und zusätzlich 25 % Förderung fürSolaranlagen. Das sei ein wichtiger Baustein für das Vorantreiben derEnergiewende, zumal es wenig Sinn mache, regenerativ erzeugte Energie durchschlecht gedämmte Fassade oder Dach wieder zum Fenster hinauszuheizen.Aktuelle Fakten und Zahlen zum Dachdeckerhandwerk gibt es im zvdh-Steckbrief(https://bit.ly/zvdh-steckbrief-Mai-23) (Stand Mai 2023)Porträtbild Felix Fink, (https://bit.ly/Felix-Fink-ZVDH) Diplom-Ökonom beimZentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), Quelle: ZVDH