Wirtschaft Habeck kann sich Verschiebung von Gasheizungsverbot vorstellen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um ein Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen ab 2024 hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) überraschend Kompromissbereitschaft signalisiert, was den Termin angeht. Solange es nicht zu einer "ewigen Verschiebung" komme, könne man darüber nachdenken, "ein bisschen später" einzusetzen, sagte er am Montag dem "Deutschlandfunk".



Er sei "maximal pragmatisch an der Stelle". Auch dass die Übergangs- und die Anpassungsfristen immer üppiger gestaltet würden, bereite ihm "überhaupt gar keinen Schmerz", so der Minister. "Das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass man die Übergangsfristen oder die technischen Optionen so gestaltet, dass man in Wahrheit gar nichts macht oder darauf hofft, dass eine nächste Wahl das wieder korrigiert - was sie natürlich immer kann, aber nicht sollte", sagte Habeck.