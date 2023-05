GWM veranstaltet ein All NEV Experience Event zur Vorstellung seiner neuen Energiestrategie

BAODING, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/-- Kürzlich veranstaltete GWM in Baoding, China, ein globales Medienerlebnis-Event über seine neuen Energieprodukte. Das Event demonstrierte sein Engagement für die Elektrifizierung sowie seinen Markenwert „Go With More" mit einer Reihe neuer intelligenter Energieprodukte, die auf den Markt gebracht werden.

GWM lud Hunderte von Medien und Distributoren aus über 60 Ländern und Regionen ein, um seine intelligenten neuen Energiefahrzeuge und -technologien zu erleben. GWMs Testgelände ist eines der fortschrittlichsten in Asien und verfügt über Hunderte von Hochstandard-Belägen, darunter Hochgeschwindigkeitsringe, Dynamic Squares und Testhügel. Dadurch kann das Prüfgelände die strengen Prüfanforderungen für alle Fahrzeugtypen erfüllen.