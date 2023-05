Die Papiere des Impfstoff-Pioniers Biontech waren nach der Vorlage von Geschäftszahlen zunächst um mehr als vier Prozent in die Höhe geschnellt, verloren dann aber an Schwung und legten zuletzt nur noch etwas zu. Umsatz und Ergebnis lagen im ersten Quartal zwar massiv unter den Vorjahreswerten, aber über den Markterwartungen. Im Fokus steht bei Biontech aktuell die Entwicklung neuer Produkte, vor allem für Therapien gegen Krebs. Laut dem Experten Akash Tewari vom Analysehaus Jefferies bleiben jedoch auf lange Sicht Fragen. So sei unklar, ob Biontech sein Produktangebot außerhalb der Onkologie diversifizieren könne.

Dies taten allerdings die Aktien von Zscaler , die als klarer Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 22 Prozent in die Höhe schnellten und damit ihre Gewinne vom Freitag massiv ausbauten. Das Unternehmen für Sicherheitssoftware legte ein stärker als erwartetes vorläufiges Ergebnis für das dritte Geschäftsquartal vor und hob seine Prognosen für den Umsatz, das kalkulierte Transaktionsvolumen und das bereinigte Betriebsergebnis an.

Der solide Arbeitsmarktbericht in den USA habe die Risikofreude wieder gestärkt, hieß es bei der Bank Credit Suisse mit Blick auf den starken Wochenabschluss der Wall Street. Die Trends am Arbeitsmarkt seien besser als gedacht gewesen. Gleichzeitig habe eine Korrektur des vorherigen Stellenaufbaus nach unten die Signale der Fed für eine Pause im Zinserhöhungszyklus untermauert. Am Mittwoch anstehende Inflationsdaten gelten als wichtigste Orientierungsgröße für die Zinspolitik der Notenbank. Entsprechend dürfte der Markt nicht weiter vorpreschen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sind die US-Börsen wenig verändert in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Aktienindizes fanden am Montag keine klare Richtung. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits der nächste Höhenpunkt bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Notenbank Fed erfolgt war.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer