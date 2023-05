US-Anleihen weiten Verluste vom Freitag aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geblieben und mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,46 Prozent auf 115,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg im Gegenzug auf 3,52 Prozent.

Bereits am Freitag hatten überraschend robuste Daten vom Arbeitsmarkt die als sicher geltenden Staatspapiere belastet. Dieser Trend setzte sich nun fort.