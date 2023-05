SCHIPHOL, Niederlande, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- GIDARA Energy freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen eine wichtige Umweltgenehmigung für seine Advanced Methanol Amsterdam (AMA)-Anlage erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie. Die von der Provinz Noord-Holland erteilte Umweltgenehmigung ermöglicht GIDARA Energy den Bau seiner fortschrittlichen Methanolanlage, in der lokale Abfälle in fortschrittliches Methanol umgewandelt werden sollen.

Die Anlage für erneuerbares Methanol im Amsterdamer Hafen nutzt die patentierte HTW-Vergasungstechnologie von GIDARA Energy, um Abfälle in Bio-Methanol umzuwandeln, einen vielseitigen Kraftstoff, der im Straßenverkehr, in der Schifffahrt und zur Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe verwendet werden kann. Der Erhalt dieser Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Anlage, die die Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen und in Zukunft auch von hochwertigen kreislauffähigen Chemikalien ermöglicht.

Das Verfahren zur Erlangung der Genehmigung umfasste eine detaillierte Prüfung des Projekts, einschließlich einer gründlichen Bewertung seiner potenziellen Umweltauswirkungen, einer öffentlichen Anhörung und einer vollständigen Überprüfung der vorgeschlagenen Entwurfs- und Baupläne, um sicherzustellen, dass die Anlage alle geltenden Umweltstandards erfüllt. GIDARA Energy arbeitet eng mit den örtlichen Behörden und wissenschaftlichen Experten zusammen, um sicherzustellen, dass die Anlage nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt hat und für die Gemeinde sicher ist, während sie gleichzeitig die wachsende weltweite Nachfrage nach fortschrittlichem Methanol und erneuerbaren Energien deckt.

Der Gründer von GIDARA Energy, Wim van der Zande, und CEO Dr. Norbert Kamp zeigten sich begeistert von der Genehmigung: „Wir freuen uns sehr über diese Genehmigung und können es kaum erwarten, mit dem Bau unserer modernen Methanolanlage zu beginnen. Diese Anlage ist ein großer Schritt vorwärts in unserem Bestreben, die globalen Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen.Wir danken den Genehmigungsbehörden für ihre sorgfältige und gründliche Prüfung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen, wenn wir mit dem Bau unserer Anlage fortfahren."