Aufstrebende Hollywood-Stars tragen LILYSILK-Roben für die Met Gala 2023

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem

Ziel, Menschen zu einem besseren und nachhaltigen Leben zu inspirieren, freut

sich, mitteilen zu können, dass zwei der vielversprechendsten aufstrebenden

Hollywood-Stars in eleganten LILYSILK Glossy Silk Mini Robes (https://www.lilysi

lk.com/us/glossy-silk-mini-robe-for-women.html?utm_source=prnews&utm_medium=news

&utm_campaign=MET230508) aus der LILYSILK-Kollektion gesichtet wurden, um sich

auf die mit Spannung erwartete Met Gala 2023 vorzubereiten, die am 1. Mai in New

York City stattfand und eine der größten Nächte im globalen Modekalender

darstellt.



Die Mini-Robe aus Seite mit Kimono-Ärmeln ist das perfekte Outfit, um sich für

große Anlässe glamourös vorzubereiten. Madelyn Cline , Star des

Netflix-Teenie-Dramas Outer Banks , und Maude Apatow , bekannt für ihre Rolle in

der HBO-Dramaserie Euphoria , wurden beide in ihren Seidenroben gesehen, während

sie sich für die große Nacht herausputzten.