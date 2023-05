Wirtschaft SPD will CO2-Speicherung und -Nutzung für wenige Branchen erlauben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag sieht Technologien zum Auffangen und Verpressen von Kohlendioxid in den Untergrund (CCS) oder zur industriellen Nutzung (CCU) weiter kritisch und will eine mögliche Wiederzulassung in Deutschland nur für wenige Branchen und nur unter strengen Voraussetzungen erlauben. Das geht aus einem Positionspapier hervor, dass der geschäftsführende Fraktionsvorstand am Montag beschlossen hat und über das die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Dienstag) berichten.



Das Papier soll am Dienstag von der SPD-Bundestagsfraktion beraten werden. "Wir folgen dem Grundsatz CO2-Vermeidung vor CO2-Abscheidung", heißt es in dem Papier. "Maßnahmen der CO2-Vermeidung müssen in der Hierarchie der CO2-Reduktion einen deutlichen Vorrang gegenüber Maßnahmen zum Umgang mit CO2 erhalten", so die Sozialdemokraten.