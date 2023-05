Für SMA Solar wird außerdem der Ausrüster der Halbleiterindustrie Süss Microtec in den Index der kleineren Werte, den SDax , aufrücken.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar wird von diesem Dienstag an Evotec im MDax ersetzen. Der Wirkstoffforscher für die Pharmaindustrie dagegen muss nach den Regeln der Deutschen Börse wegen der nicht fristgerechten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den Index der mittelgroßen Unternehmen vorerst verlassen.

Evotec hatte Anfang April über einen Cyberangriff berichtet. Zwar wurde die Geschäftskontinuität den Angaben zufolge an allen globalen Standorten aufrechterhalten, der Geschäftsbericht aber konnte deshalb nicht fristgerecht vorgelegt werden. Er soll nun aber Mitte Mai veröffentlicht werden, was dann wiederum eine Rückkehr der Aktie in den MDax bereits im Monat Juni möglich machen würde.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis