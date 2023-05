BERLIN (dpa-AFX) - Vor wenigen Tagen hatten sich Bund und Länder im Streit um das geplante Whistleblower-Gesetz auf einen Kompromiss geeinigt - kurz vor einem formalen Beschluss zeigt sich Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl optimistisch. "Wir brauchen einen effektiven Hinweisgeberschutz, das steht außer Frage. Im Vermittlungsausschuss haben wir nun die Chance, den Hinweisgeberschutz schlanker zu gestalten", sagte Strobl, der in Baden-Württemberg auch CDU-Chef ist, der Deutschen Presse-Agentur. Bundestag und Bundesrat wollen nach Änderungen in mehreren Punkten am Dienstagabend das Gesetz formal beschließen.

Politikern von CDU und CSU war unter anderem wichtig gewesen, dass sich Hinweisgeber bevorzugt an interne Meldestellen wenden sollen. Auch fürchteten sie zu hohe Kosten für mittelständische Unternehmen durch die ursprünglich vorgesehene Bereitstellung anonymer Meldestellen und Kommunikationskanäle für Rückfragen.