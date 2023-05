Prospech nimmt den Handel an Frankfurter Wertpapierbörse auf

- Erleichtert den Zugang für Kleinanleger aus europäischen und skandinavischen Ländern

- Erhöht das Unternehmensprofil in Europa und die Handelsliquidität

- Verbessert die Fähigkeit, mit großen und anspruchsvollen Investoren in Europa in Kontakt zu treten

Prospech Limited („Prospech“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel [FWB: 1P80] aufgenommen hat. Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die größte der deutschen Börsen und die größte Börse in Kontinentaleuropa.

Wie zuvor angekündigt, wurde die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA) mit Sitz in Frankfurt am Main als Investor-Relations- und Unternehmensberater des Unternehmens in Europa beauftragt.

Herr Stefan Müller, CEO der DGWA, meint:

„Wir freuen uns, mit Prospech zusammenzuarbeiten, während es neue Explorationsprojekte in Europa erwirbt und den Handel an der Frankfurter Börse aufnimmt. Prospech konzentriert sich auf nachhaltige Explorationsprojekte für kritische Metalle und Minerale sowie Seltene Erden in Finnland und der Slowakei. Beide Länder bieten ein bergbaufreundliches Rechtsumfeld. Damit ist Prospech perfekt positioniert, um den Dialog mit europäischen Kleinanlegern und anspruchsvollen Investoren zu suchen. Wir werden das Unternehmen dabei unterstützen, bei relevanten europäischen Organisationen und Interessengruppen eine Mitgliedschaft zu erwerben, ihm diese vorzustellen und mit ihnen in Kontakt zu treten.“

Jason Beckton, Managing Director von Prospech, sagt:

„Wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz auf dem öffentlichen Markt durch die Notierung an der FWB erweitern können. Dies wird es privaten und institutionellen Anlegern in Europa ermöglichen, unsere Aktien auf ihrem lokalen Markt zu handeln, während wir ein lokales Metallunternehmen aufbauen.

Wir freuen uns darauf, die Exploration der kürzlich erworbenen Projekte in Finnland zu forcieren und mit den Bohrungen auf dem Kobalt-Kupfer-Projekt Kolba in der Slowakei zu beginnen. Prospech bietet Aktionären eine Beteiligung an kosteneffizienter Exploration mit aufgeschlossenen Bohrzielen und einen Einstieg in den Markt für die Exploration von kritischen Rohstoffen in der EU.“

Über DGWA: DGWA ist eine Investment Banking-Boutique mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Das Management-Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Handel, bei Investitionen und bei der Analyse von KMUs auf der ganzen Welt. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jason Beckton

Managing Director

Prospech Limited

+61 (0)438 888 612

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director zur Veröffentlichung auf dem Markt freigegeben.

Die Prospech Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 0,035AUD gehandelt.