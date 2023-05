BERLIN (dpa-AFX) - Ob Autofahren, Fliegen oder Konsumieren - der Sachverständigenrat für Umweltfragen appelliert an die Bundesregierung, umweltfreundliches Verhalten auch einzufordern. Im Flugverkehr beispielsweise reichten neue Technologien nicht mehr aus, um die Treibhausgasemissionen schnellstmöglich zu reduzieren, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU). "Daher sind politische Maßnahmen erforderlich, die die Nachfrage nach Flugreisen senken."

Den Expertinnen und Experten zufolge lassen sich die vielen Umweltkrisen nur bewältigen, wenn Menschen änderten, wie sie wohnen, konsumieren, sich fortbewegen und ernähren. Wo nötig müsse umweltfreundliches Handeln auch eingefordert werden. Das sei nicht nur Aufgabe der Umweltpolitik, sondern auch der Ressorts für Verkehr, Energie, Bauen und Ernährung, schreibt der Sachverständigenrat.