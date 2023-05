DAX-Schwung raus, ist die 16000 der Deckel?

Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen:

Das heutige Video zu dieser Analyse ist hier verankert:

Den Schwung vom Freitag konnten die Aktienmärkte nicht weiter fortsetzen. Im DAX gelang ein verhaltener Start, der ab dem Freitagsschluss dann nur langsam Fahrt in Richtung der 16.000 Punkte-Marke aufnehmen konnte.

Als ersten Impuls und Livetrade hatte ich dies wie folgt begleitet:

Schau mir dazu im Livetrading ab 8.55 Uhr wieder zu den ersten Trades des Tages explizit über die Schulter:

Im weiteren Verlauf konnte weder ein klarer Tagestrend noch die 16.000 gesichtet werden. Es fehlten die Orders aus London, die wegen des Feiertags ausblieben und damit auch die weiteren Impulse.

Mit Blick auf die XETRA-Schlusskurse ist der Schwung erst einmal raus und ein kaum veränderter Schlusskurs zu finden. Die Daten der Börse Frankfurt zeigen zudem eine sehr geringe Vola von unter 70 Punkten an:

Damit schob sich der DAX immerhin den zweiten Tag in Folge über dem Range-Bereich zwischen 15.200 und 15.650 aus dem Handel:

War in den USA mehr Volatilität?

Blick auf die Wall Street zum Wochenstart

Auch beim Blick auf die Wall Street lässt sich keine höherer Vola feststellen. Der Nasdaq konnte zum Wochenschluss zwar ebenfalls wie der DAX auf Stärke verweisen (Rückblick):

Doch mit den Schlusskursen vom Montag fand sich, parallel zum Dow Jones, kaum eine Abweichung:

Somit sind wir weiterhin auf dem Level des Jahreshochs, was leicht ausgeweitet wurde, aber ohne daraus ein stärkeres Kaufsignal zu generieren:

Die Aktien von BioNtech gaben nach Quartalszahlen alle Gewinne ab und nachbörslich verlor eine PayPal deutlich und eine Palantir legte deutlicher zu:

Gern suche ich entsprechende Setups wieder mit Dir zusammen im Livetrading ab 15.25 Uhr ab heute gemeinsam:

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den neuen Handelstag?

DAX-Ideen zum Dienstag

Wie schon im Big Picture der Einleitung zu sehen, haben wir zwei Hochpunkte nahe der 16.000 im DAX hinterlassen. Sie gelten technisch als Widerstand:

Antizyklisch ist dort natürlich jederzeit eine Short-Positionierung möglich. Ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bietet sich jedoch erst wieder mit dem Eintauchen in die alte Range, was ich unter 15.900 dann als gegeben ansehe:

Genau dazwischen stehen wir aktuell und damit freue ich mich auf den ersten Impuls im heutigen Handel.

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine an der Börse zum Dienstag 09.05.2023

Zunächst der Blick auf die weiteren Quartalszahlen der nächsten Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren:

Weitere Schwergewichte, wie eine AirBnB, Walt Disney oder JDcom stehen in dieser Woche auf der Agenda.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch wieder jede Menge Daten aus makroökonomischer Sicht. am Dienstag ist hierzu nur der Redbook Index und der US-Wirtschaftsoptimismus zu nennen.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

[smartslider3 slider="5"]

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!