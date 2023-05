commercetools stellt Checkout-Lösung vor, die erweiterte Touchpoints in Verkäufe verwandelt

Die kundenorientierten Kanäle von heute (z. B. Social Media, Mobilgeräte, Live-Chat) und in absehbarer Zukunft wurden nicht für die Interaktion mit älteren Backend-Tools und Datenbanken entwickelt. Checkout ist eine vollständig anpassbare Zahlungslösung, die es Händlern ermöglicht, schnelle, einfache und von Kunden bevorzugte Checkout-Erfahrungen ohne Implementierungsrisiken zu schaffen.

„Fast 70 % der Verbraucher brechen ihren Online-Einkaufswagen ab. Der Checkout ist eindeutig der entscheidendste, aber auch komplizierteste Teil der Customer Journey, den ein Unternehmen zu bewältigen hat. Unternehmen müssen nicht nur eine intuitive Benutzeroberfläche bereitstellen, sondern auch eine Vielzahl von Zahlungsanbietern und Versandmethoden integrieren und verschiedene Umsatzsteuerregelungen effektiv handhaben", so Ivo Bronsveld, Geschäftsführer von commercetools Checkout. „commercetools Checkout reduziert diese Komplexität, indem es einen Checkout anbietet, der alle oben genannten Komponenten integriert hat. So können sich die Händler voll und ganz auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: ein großartiges Einkaufserlebnis zu schaffen."

Einer der größten Vorteile von Checkout ist, dass es innerhalb weniger Tage implementiert und nahtlos in die commercetools Composable Commerce APIs integriert werden kann. Aktuell sind die Zahlungsdienstleister Worldpay und Adyen bei Checkout vorintegriert, weitere sollen in naher Zukunft integriert werden.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit commercetools und die Integration unserer Zahlungsabwicklungsfunktionen in ihre innovative Checkout-Lösung", so Nicole Asling, Vice President of Enterprise Partners bei Worldpay. „Diese Integration wird Händlern den Zugang zu unserem globalen Zahlungsnetzwerk und einer Reihe von Zahlungsmethoden ermöglichen und es ihnen erleichtern, ihr Geschäft international auszuweiten."