Das Unternehmen Vedanta Aluminium sichert sich die begehrte ASI Performance Standard Certification

NEU-DELHI (ots/PRNewswire) - Das UnternehmenVedanta Limited - Aluminium (Vedanta

Aluminium), Indiens größter Aluminiumproduzent, hat für seine Schmelzanlage in

der Sonderwirtschaftszone in Jharsuguda, Odisha, Indien, die Zertifizierung nach

ASI Performance Standard V2 (2017) erhalten. Das Unternehmen wurde für die

Herstellung aller primären Aluminiumprodukte in Form von Rohlingen, Walzdrähten,

primären Gusslegierungen (PFA), Barren und Sauenbarren sowie für seine

kohlenstoffarmen Aluminiumprodukte der Marke ,,Restora" zertifiziert.



Das ASI-Zertifizierungsprogramm wurde durch einen umfassenden

Konsultationsprozess mit mehreren Interessengruppen entwickelt und ist die

einzige umfassende freiwillige Initiative für Nachhaltigkeitsstandards für die

Aluminium-Wertschöpfungskette. Der ASI Performance Standard V2 (2017) bestimmt

Umwelt- und soziale Kriterien sowie Führungsgrundsätze mit dem Ziel,

Nachhaltigkeitsfragen in der Aluminium-Wertschöpfungskette anzugehen. Er enthält

59 Kriterien, die sich auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit - Umwelt, Soziales

und Governance - beziehen und wichtige Themen wie biologische Vielfalt,

Arbeitnehmerrechte, Rechte indigener Völker und Treibhausgasemissionen

behandeln.