BioNxt schließt Pilotstudie im Rahmen der Auftragsentwicklung für einen Kunden erfolgreich ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 9. Mai 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTCQB: BNXTF)(FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass eine Pilotstudie am Menschen für einen führenden europäischen Generikahersteller erfolgreich abgeschlossen wurde. BioNxt hat erfolgreich ein oral lösliches („ODF“) Narkotikum entwickelt und die entsprechende Vergleichsstudie zur Bioverfügbarkeit durchgeführt.

„BioNxt widmet sich aktiv dem Aufbau einer Pipeline von Entwicklungsprogrammen für die Formulierung von eigenen Arzneimitteln und solchen, die im Auftrag anderer Firmen entwickelt werden“, so Hugh Rogers, der CEO von BioNxt. „Wir sind mit dem jüngsten Erfolg unserer im Auftrag anderer entwickelten Produkte sehr zufrieden. Damit eröffnet sich für uns von BioNxt eine attraktive Möglichkeit, unsere Kapazitäten von der Arzneimittelentwicklung bis hin zur kommerziellen Herstellung zu erweitern, während wir gleichzeitig auf die Marktzulassung unserer eigenen Produkte und der Auftragsprodukte für andere Firmen hinarbeiten.“

Die Firma Vektor Pharma TF GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BioNxt, ist ein deutscher lizenzierter Entwickler und Hersteller von Narkotika mit Sitz im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg (Deutschland). Seit mehr als einem Jahrzehnt sind das Unternehmen und sein Team führend in der Entwicklung, Erprobung und Herstellung innovativer, nicht-invasiver Arzneimittelverabreichungssysteme, und hier vor allem im Bereich der transdermalen Pflaster und sublingualen Dünnfilme für die Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen zur Behandlung von Schmerzen und neurologischen Erkrankungen. Laut dem Marktforschungsinstitut Precedence Research wurde der weltweite Markt für pharmazeutische Arzneimittelverabreichungen im Jahr 2022 mit 1.525 Milliarden US-Dollar bewertet und dürfte bis zum Jahr 2030 auf über 2.047 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte.