Die Bohrungen im Projekt Brussels Creek von Recharge sind nun abgeschlossen; die Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Pocitos stehen aus

Vancouver, BC - 9. Mai 2023 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gab heute bekannt, dass sein vollständig finanziertes Frühjahresbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek in Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia nun abgeschlossen ist.

Ziel des 900 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms (NQ-Durchmesser) war es zu sondieren, ob hier Potenzial für eine ähnliche Kupfer-Gold-Mineralisierung wie in der benachbarten Mine New Afton (Betreiber: New Gold Inc., NGD.V, Marktkapitalisierung 1,18 Mrd. Dollar) besteht. Die Mine New Afton befindet sich auf dem Gelände der historischen Tagebaumine Afton, die von 1977 bis 1997 in Betrieb war. Der aktuelle Förderbetrieb und die Konzentrationsanlage gingen im Juli 2012 in Produktion. Der Förderbetrieb erfolgt nach der „Block Caving“-Methode. Im Jahr 2021 wurden aus der Mine 52.542 Unzen Gold und 61.700.000 Pfund Kupfer gefördert.

Abb. 1. Lage von Brussels Creek und Nähe zur Mine New Afton

Abb. 2. Standorte der Probenahmen 2019 und Bohrungen 2023

Das Unternehmen wartet nun auf die Ergebnisse des Frühjahresbohrprogramms, um ein anschließendes Explorationsprogramm zu entwickeln.

CEO David Greenway sagt zusammenfassend: „Recharge macht an allen Fronten Fortschritte; die Bohrungen auf dem Kupfer-Palladium-Gold-Projekt Brussels Creek sind nun abgeschlossen und wir warten auf die entsprechenden Analyseergebnisse. Beim Lithiumsoleprojekt Pocitos stehen Bohrungen an, und für das Lithiumprojekt Georgia Lake wurde nun ein für das Frühjahr geplantes Erkundungsprogramm genehmigt.

„Wir danken Herrn Shearer und all jenen, die am Konsultations- und Bohrplanungsprozess beteiligt waren. Recharge ist einer nachhaltigen Explorations- und Bergbaupraxis verpflichtet. Dies ist eine entscheidende Phase für das Projekt Brussels Creek in British Columbia, nachdem das Bohrprogramm nun angelaufen ist.“

Projekt Brussels Creek

Das Konzessionsgebiet BC befindet sich im Frühstadium der Exploration und liegt rund 24 Kilometer westlich von Kamloops sowie direkt neben New Golds Mine New Afton. Es besteht aus 17 Claims (66 Zellen) von 1.350,43 Hektar. Die geologische Beschaffenheit des Konzessionsgebiets ähnelt stark der von New Afton, einer kieselsäure-saturierten, alkalischen Porphyr-Lagerstätte, sowie auch den Lagerstätten Highland Valley, Mount Polly, Kemess und Galore Creek. Bei kürzlich getätigten Felderkundungen fiel ein stark mineralisierter Quarz-Feldspat-Porphyrkörper auf, der in die Vulkangesteine der darüber liegenden Nicola-Gruppe intrudiert. Historische Probenahmen und Kartierung des Konzessionsgebiets in den Jahren 1983 und 1984 ergaben eine mächtige anomale Zone (200 Meter mal 400 Meter) mit Goldwerten von bis zu 3,5 Gramm pro Tonne. Stichproben aus dem Konzessionsgebiet im Jahre 2019 umfassten Werte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Palladium) und 11,5 g/t Au.