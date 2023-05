MDT bringt TMR2625x programmierbare TMR-Linearsensoren mit 2 MHz Bandbreite für Strommessung auf den Markt

NÜRNBERG, Deutschland und ZHANGJIAGANG, China, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von Magnetsensoren, der sich auf die Tunnelmagnetowiderstands-Technologie (TMR) spezialisiert hat, stellte die TMR265x linearen Magnetfeldsensoren auf der Sensor+Test 2023 vor. Diese Sensoren wurden für die Breitband-Strommessung in der Hochgeschwindigkeits-Leistungselektronik entwickelt und verfügen über eine Bandbreite von 2 MHz. Sie sind mit einem integrierten programmierbaren Signalaufbereitungs-ASIC ausgestattet, der eine temperaturkalibrierte Anpassung der Empfindlichkeit und des Messbereichs bis zu ±1000 Gauss unterstützt. Durch werkseitige Voreinstellung oder benutzerseitige Programmierung vor Ort bieten sie eine hohe Gleichmäßigkeit und Temperaturstabilität kritischer Leistungskennzahlen für eine Vielzahl von Hochfrequenz- und Hochpräzisionssensoranwendungen, einschließlich Strommessung, Drehgeber und zerstörungsfreier Prüfung.

Die TMR265x-Serie setzt einen neuen Standard mit dem höchsten Frequenzgang von 2 MHz unter allen signalgesteuerten Magnetfeld- und Strommess-ICs auf dem Markt und ist damit ideal für die Stromüberwachung in Hochgeschwindigkeits-Leistungselektronik wie Siliziumkarbid- (SiC) / Galliumnitrid- (GaN) Leistungsschaltern. Der programmierbare Signalkonditionierungs-ASIC ermöglicht eine größere Vielseitigkeit bei der Optimierung der kritischen Leistungsparameter für spezifische Applikationsanforderungen. Die benutzerprogrammierbare Option bietet eine flexible und effiziente Möglichkeit, verschiedene Designoptionen vom Konzept bis zur Produktion zu untersuchen. Der erweiterte Funktionsumfang des TMR265x ermöglicht es Kunden, ihren Entwicklungszyklus und die Markteinführungszeit für hochvolumige, leistungskritische Sensoranwendungen zu beschleunigen.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen des TMR265x gehören:

Große Bandbreite von DC bis 2 MHz.

Programmierbarer linearer Bereich bis zu ±1000 Gauß mit anpassbarer Empfindlichkeit, der große Strommessbereiche unterstützt.

Mehrpunkt-Temperaturkompensation, die eine ausgezeichnete Temperaturstabilität von -40~125 °C erreicht.

Zwei Versionen mit nativem linearen Bereich von ±1000 Gauss (TMR2651D) und ±500 Gauss (TMR2652D).

Zwei Einstellungen für die Versorgungsspannung: 5,0 V und 3,3 V.

Ausgezeichnete Linearität und geringe Hysterese.

Benutzergeführte Vor-Ort-Kalibrierung über das optionale Programmier-Toolkit.

Kompaktes 3*2*0,75 mm DFN6L-Gehäuse.

Die TMR265x-Sensoren sind ab sofort bei Digi-key zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich und eignen sich für allgemeine Magnetfeldmessungen in einer Vielzahl von Sensorapplikationen.

Für Preis-, Liefer- und technische Anfragen wenden Sie sich bitte an MDT oder besuchen Sie MDT auf der Sensor+Test 2023, Stand 1-639 in Nürnberg, Deutschland vom 9. bis 11. Mai.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan, und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

Medienkontakte

Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,

Tel.: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China)

Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,

Tel.: +86-189-3612-1160 (China)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/565378/MDT_v1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mdt-bringt-tmr2625x-programmierbare-tmr-linearsensoren-mit-2-mhz-bandbreite-fur-strommessung-auf-den-markt-301817724.html